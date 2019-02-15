У Дніпрі депутат облради, що попалася на хабарі, продовжує виконувати депутатські обов’язки

Депутат обласної ради від партії «Укроп» Тетяна Юревич, яку затримали на великому хабарі, продовжує виконувати депутатські обов’язки, а її фірма — вигравати тендери.

У вересні минулого року депутати обласної ради Дніпропетровської області, член постійної комісії з комунальної власності і ЖКГ, а за сумісництвом власницю землевпорядної фірми Тетяну Юревич затримали на отриманні другої частини неправомірної вигоди у розмірі 6 тисяч доларів (першу частину, за версією слідства, вона отримала навесні). За ці гроші депутат повинна була вплинути на чиновників Госгеокадастра, щоб вони безперешкодно оформили 3,9 га землі в Петриківському районі. Що цікаво, незважаючи на те, що Тетяна Юревич разом з підприємцем – конярем з Петриківки подавали документи в Головне управління госгеокадастра, слідству не вдалося встановити чиновника, який документи прийняв.

Суд заарештував виявлені під час обшуку гроші, коштовності та годинники. А також автомобіль «LEXUS RX 200T», квартиру та два нежитлових приміщення в центрі Дніпра, належать Тетяні Юревич на правах приватної власності.

Депутату обрали запобіжний захід – застава 2 531 375 гривень. Підозрюваної наказано здати закордонний паспорт, не залишати Дніпро, бути на першу вимогу прокурора і судді.

Суд кілька разів продовжував зобов’язання підслідною, в грудні продовжили термін досудового слідства до 11 березня, а 5 лютого продовжили термін зобов’язань підозрюваної теж до 11 березня.

Але піклуватися про долі комунального майна області суд заборонити депутату не в праві.

Правда, захиснику поки не вдалося повернути закордонний паспорт підзахисної і відставити суддю і прокурора від виконання своїх обов’язків.