Посол Ватикану у Франції потрапив в інтимний скандал

Він займає посаду протягом десятиліття

У Франції відкрили розслідування проти посла Ватикану, якого звинувачують у тому, що він приставав до чиновника в мерії Парижа.

Нунцій Святого престолу у Франції 74-річний архиєпископ Луїджі Вентура, який займає цю посаду в Парижі протягом останнього десятиліття, підозрюється в тому, що він стосувався сідниць співробітника мерії чоловічої статі під час новорічного виступу мера Анн Ідальго.

“Вентура наполегливо гладив сідниці молодої людини під час церемонії. Він кілька разів поклав руки на сідниці”, – сказав представник мерії.

Судовий джерело підтвердив, що стосовно Вентури ведеться попереднє розслідування.