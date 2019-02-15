У Польщі затримали групу українців-нелегалів

Українців зобов’язали залишити країну.



Польські прикордонники затримали п’ятьох громадян України, які незаконно працювали на будівництві в місті Спеки в Любуском воєводстві на заході країни. Про це повідомляє Прикордонна служба Польщі в п’ятницю, 15 лютого.

При перевірці документів виявилося, що в українців не було ніяких документів, на підставі яких вони можуть законно працювати в Польщі.

“Чоловіки мали тільки біометричні паспорти. Однак у них не було передбачених законом дозволів на роботу або заяв про намір доручення роботи іноземцеві”, – йдеться в повідомленні.

Українців зобов’язали протягом 30 днів виїхати з Польщі, а їх роботодавцю загрожує штраф у розмірі 30 тысячзлотых (близько 7 тисяч євро). Українцям також на півроку заборонили в’їзд на територію країн Шенгенської зони.