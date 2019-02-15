У Порошенка і ГПУ — істерика: Тимошенко відреагувала на доручення Луценко перевірити її доходи

Лідер «Батьківщини», кандидат у президенти Юлія Тимошенко відреагувала на доручення генпрокурора Юрія Луценка САП перевірити її доходи.

Про це політик написала у своєму Facebook.

«У Порошенка і його ручної Генпрокуратури — істерика. За 44 дні до виборів, які вони програють. Читаю новини: Луценко доручив САП перевірити заяву про ймовірний злочин» Тимошенко. Хто не в курсі — мова йде про американських лобістів, які нібито працювали в мою користь. Події майже річної давності! Навесні минулого року я дізналася про те, що хто-то в США найняв лобістів для допомоги Україні й мені. 10 квітня 2018 я звернулася до найнятої компанії з повідомленням про неможливість співпраці, оскільки контракт був укладений без мого відома і без моєї санкції», – написала Тимошенко.

«Шкода, що Генеральний прокурор не може зробити елементарний пошук в Google, перш ніж голосно заявляти про «злочини». В принципі, для цього не потрібно ніяке вищу освіту, не те що юридичне», – додала вона.

За словами Тимошенко, влада начебто нова, а методи — ті ж, що були у Януковича.

Також вона порекомендувала Луценко прислухатися до їхньої дружньої поради і піти у відпустку на час виборчої кампанії.

«А то якось незручно виходить — він спочатку гаряче підтримує Петра Олексійовича на його висунення, а потім одне за одним штампує висмоктані з пальця справи проти його головних конкурентів. Ну нічого ж не вийде. Програєте — то програвайте гідно. Як у Європі, про яку ви гаряче вимовляєте при будь-якій можливості», – зазначила лідер «Батьківщини».