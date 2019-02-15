І так зійде: У Росії лікарі примотали пенсіонерці швабру до зламаній нозі

В Башкортостані (Росія) лікарі однієї з лікарень селища Кушнаренково відмовилися класти в стаціонар літню жінку з переломом шийки стегна.

Інцидент стався в Кушнаренковской центральної районної лікарні. Медики травматологічного відділення відмовили в госпіталізації 83-річної пенсіонерки з-за того, що її випадок «не екстрений».

За словами внучки жінки, їй надали необхідну допомогу, а саме поставили «чобіток», зроблений з дерев’яного швабри, яку використовували в лікарні.

Внучка пацієнтки поскаржилася, що її бабусю не хочуть залишати в лікарні, але відмовляються довезти додому. Вона живе за межами міста і сама туди не добереться.

У підсумку після резонансу цієї історії в соцмережах, втрутився Моз Башкирії. Жінку все-таки госпіталізували.