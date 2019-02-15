Повінь – зміна системи

Menu
Close

У США оголосили надзвичайний стан: названа причина

15.02.2019

В США объявили чрезвычайное положение: названа причинаТрамп підписує Декларацію про надзвичайний стан для вирішення проблеми національної безпеки.

Президент США Дональд Трамп оголосив про введення надзвичайного стану в країні, щоб отримати фінансування на будівництво стіни вздовж кордону з Мексикою.

“Президент Дональд Трамп підписує Декларацію про надзвичайний стан для вирішення проблеми національної безпеки і гуманітарної кризи на Південному кордоні”, – написала прес-секретар.

Раніше Сандерс повідомляла про плани Трампа щодо підписання відповідного указу з метою отримання грошей на будівництво стіни з Мексикою з інших частин федерального бюджету.

Читайте також:   У Тунісі затримали пов'язаного з ІГ* терориста
 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *