Виверткий маріупольський суддя використав рукавички під час отримання хабара

Попалися на хабарі суддя Приморського районного суду Маріуполя Ігор Сараїв і його помічниця Тетяна Золотар в момент передачі грошей використовували рукавички.

За даними слідства, Золотар допомагала судді в отриманні хабара в розмірі 15 тисяч гривень. Гроші передавалися двома частинами. Відразу після отримання другого траншу хабара, суддя був затриманий.

Адвокат помічниці Сараєва вказував, що частину предмета неправомірної вигоди у 200 грн, у його клієнта знайшли співробітники Служби безпеки України в квартирі у дитячих іграшках. Однак у самій Золотар при особистому огляді правоохоронці грошей не виявили. На думку адвоката, ці гроші незрозумілим чином виявилися в його квартирі клієнта, а доступ до квартирі мали співробітники СБУ, так і НАБУ, які могли туди проникнути і залишити в ній частина предмета неправомірної вигоди.

Тому адвокат Золотар клопотав про проведення експертизи відбитків пальців на вилученої купюрі. В ході послідували за цим дебатів, детектив НАБУ зазначила, що експертиза затягне розгляд справи. Крім того за результатами раніше проведених слідчих дій встановлено, що суддя і його помічниця використовували рукавички. Суддя Солом’янського районного суду Києва прийняв до уваги заперечення детектива НАБУ і відмовив у призначенні експертизи.