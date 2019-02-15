Керівництво РПЦ хоче заборонити пісні про кохання і пропаганду закоханості

Пісні про кохання мають бути заборонені, вважає голова Патріаршої комісії з питань сім’ї, захисту материнства і дитинства протоієрей Дмитро Смирнов. Він згоден з ВООЗ, якавключила закоханість у списку захворювань, і пропонує ставитися до цього стану відповідно.

Також протоієрей назвав День святого Валентина святом для хворих людей. Він послався на те, що раніше ВООЗ визнала закоханість хворобою, ознаками якої є прискорене серцебиття, пітливість рук, неуважність.

«Якщо святкують день всіх закоханих, тоді треба святкувати День хворих на туберкульоз, День хворих на гепатит A, B, C. Хто закоханий — це дуже небезпечний стан, в якому людина багато робить дурниць», — додав він.

Представник РПЦ дав поради по боротьбі з почуттям: «Це піст і молитва».

На думку Смирнова, людина, відчуваючи зайве збудження, повинен звернутися до Бога, «тому що в такому стані він ніколи не виробить правильного рішення». Представник РПЦ навів як приклад закоханість у романі «Анна Кареніна»

«Вона (головна героїня — прим. ред.) закохалася в людину недостойного. Трагедія на смерть, — заявив Смирнов — Це одна з психічних захворювань на гормональному фоні».

Смирнов також порадив закоханим звертатися за допомогою до психологів і психіатрів.