В ЄС узгодили санкції проти 8 росіян

Дипломати домовилися про санкції через інциденту в Азовському морі.

Дипломати ЄС погодили введення санкцій проти росіян, причетних до захоплення 24 українських моряків під час інциденту біля Керченської протоки.

“Передбачається заборона на отримання віз і заморожування активів приблизно для 8 осіб, причетних до затримання 24 українських моряків, рішення повинні формалізувати в найближчі тижні”, – написав Джозвяк.

Серед осіб, які потраплять під санкції, можуть бут як офіцери, які були залучені до інциденту в Керченській протоці, такі і російські судді, які здійснювали подальше затримання українців.

Раніше Джозвяк повідомив, що в Євросоюзі не розглядають інших заходів у зв’язку з агресією Росії в районі Керченської протоки, крім персональних санкцій.