Німеччина обіцяє зростання військового бюджету

Європа зараз перебуває у процесі перегляду своїх поглядів на світову безпеку.

Керівник військового відомства Німеччини Урсула фон дер Ляйен обіцяє, що Німеччина, незважаючи на всі перешкоди, збільшить оборонний бюджет до рівня 2% ВВП.

Про це вона заявила, виступаючи в рамках Мюнхенської конференції з безпеки.

Міністр запевнила, що Північноатлантичний альянс “залишається номером один для нашої безпеки”, а оборонне співробітництво в рамках ЄС доповнює натовське співпрацю.

У своєму виступі вона визнала, що Європа нині перебуває у процесі перегляду своїх поглядів на світову безпеку, і цей процес був спровокований Москвою: тільки після нападу РФ на Україну Європа усвідомила необхідність нарощувати військові потужності.

“Потрібна була військова агресія проти України, щоб ми змінили курс. З 2014 року бюджет європейських членів НАТО вже виріс на 36%. Ми плануємо велику модернізацію військових потужностей до 2024 року”, – заявила вона.

Урсула фон дер Ляйєн підкреслила, що попереду – ще більший ріст витрат. “Ми повинні зробити ще більше. Особливо ми, німці. Ми дотримуємося цілі 2% ВВП (на оборонні витрати) і дали таке зобов’язання союзникам”, – пояснила міністр.

Варто зазначити, що до недавнього часу німецьке керівництво виключала таку можливість і планувала зупинитися на показнику 1,5%. Зокрема, рік тому, у виступі на Мюнхенській конференції тодішній глава МЗС запевняв, що Берлін не дасть 2% ВВП на оборону, тому що це буде означати мілітаризацію.