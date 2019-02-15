Тіло вбитого Хашогги могли спалити в печі саудівського генконсульства, – ЗМІ

Управління поліції Стамбула оприлюднив деталі розслідування вбивства журналіста

Так, в ході огляду резиденції генерального консула Саудівської Аравії в Стамбулі правоохоронці виявили два колодязя, а також печьстамб-жаровню, температуру якої можна довести до тисячі градусів. Поліція вважає, що це дозволяє спалити тіло, не залишаючи навіть слідів від ДНК.

Відзначається, що в складі групи, яку підозрюють у вбивстві журналіста, перебував судово-медичний експерт МВС Саудівської Аравії, 47-річний підполковник Салах Мохаммед Тубаигу, який захистив магістерську дисертацію по темі “Аналіз ДНК, взятої з кістки”.

У доповіді поліції також йдеться, що у генконсульстві не знали, що на вулиці Хашогги чекала його наречена.

“Можливо, дізнавшись про це, кара не здійснили б. Є ще одна версія… Можливо, Хатидже Дженгіз також, як і її наречений, стала б жертвою жорстокої розправи”, – зазначили правоохоронці.

У МВС Туреччини доказом запланованого вбивства вважають той факт, що певні частини дипмісії були очищені хімічним розчином. Також примітно для правоохоронців, що на виході з будівлі генконсульства вбивці з працею несли багаж, тоді як раніше занесли валізи в дипмісію без особливих зусиль.

“У світлі вищезазначених даних представники поліції вважають, що вбивці могли спалити розчленоване тіло Хашогги”, – повідомили правоохоронці.