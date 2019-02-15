Як Британія конфіскує незбагненне багатство. Справа студента з Молдови

Студент-мільйонер з Молдови став новим героєм набирає обертів кампанії за очищення Лондона від репутації пральні для “брудних грошей” з усього світу. Син засудженого екс-прем’єра Влада Філата привернув увагу правоохоронних органів, коли зняв пентхаус за півмільйона доларів, купив “Бентлі” в магазині і вніс на рахунок майже 100 тис. фунтів готівкою.
На цьому тижні він позбувся майже 500 тис. фунтів за рішенням суду лондонського Сіті.
Це все, що було на його рахунках в британському банку в травні минулого року, коли правоохоронні органи Британії вирішили скористатися новим законом, заморозити гроші і вимагати від 22-річного Влада Луки Філата довести, що вони не були нажиті злочинним шляхом.
Цей закон набув чинності два роки тому. Його першою жертвою стала дружина госбанкира з Азербайджану, який, як і Філат-старший, засуджений на батьківщині за розкрадання. В обох випадках влада задіяли новий інструмент – право домагатися в суді конфіскації багатства сумнівного походження, якщо власники не доведуть, що воно нажите сумлінно.
На перший погляд все це схоже на свавілля і зневажену презумпцію невинуватості, проте диявол криється в деталях нових законів, покликаних ускладнити життя понаїхали корупціонерів та злочинців.
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Шикарна життя
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Image captionBentley Bentayga – вибір студента
Влад Лука Філат приїхав вчитися в Лондон у липні 2016 року, відразу після того, як його батько отримав у Молдові 9 років в’язниці за зловживання владою.
Філат-старший називав справу “політичної екзекуцією” і заперечував причетність до розкрадання $1 млрд з молдавських банків. Пропажа гігантської для небагатої Молдови суми призвела до масових протестів в країні та зміну кількох урядів.
Філат-молодший влаштувався у фешенебельному районі Лондона, зняв пентхаус, вніс за нього передоплату в півмільйона доларів, купив машину за 200 тисяч, вів екстравагантну життя і купався в розкоші. Так описує його Національне агентство з боротьби з злочинністю Великобританії (NCA), яке пішло до суду з проханням заморозити рахунки студента.
За новим законом для цього необхідно довести судді, що гроші – сумнівне і, найімовірніше, злочинного походження. Це було нескладно.
По-перше, у Філата-молодшого не виявилося жодного доходу у Великобританії. По-друге, кошти на його рахунку вносилися або готівкою, або перекладами від компаній з Кайманових островів та Туреччини. По-третє, його батько відбуває покарання за причетність до крадіжок.
Бентлі і пентхаус в Лондоні: у сина екс-прем’єра Молдови конфіскували півмільйона фунтів
Суддя погодився заморозити рахунки в травні 2018 року. За законом заморожування триває до двох років. У цей час правоохоронні органи пропонують власнику коштів довести їх сумлінне походження. Якщо власник не зможе або не захоче – зробити це, повторне звернення до суду закінчиться конфіскацією.
Саме так завершилися слухання у районному суді магістратів лондонського Сіті, повідомила NCA і процитувала рішення судді Майкла Сноу, отписавшего скарбниці 466 тис. фунтів (понад 600 тис. доларів) заморожених грошей на рахунках Філата-молодшого: “З точки зору балансу ймовірностей я погодився з тим, що джерелом коштів була злочинна діяльність його батька в Молдові”.
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Image captionМолдова живе небагато. Середня зарплата влітку 2016-го ледь перевищувала $100 в місяць
Хто винен?
Ніхто. Нові інструменти конфіскації дозволяють заарештовувати, вилучати і пускати з молотка сумнівне багатство, не вступаючи в суперечки про те, на кому лежить вина.
Це полегшує життя і прискорює процес, оскільки в цивільному виробництві на рівні районних судів достатньо доказів на рівні згаданого суддею Сноу “балансу ймовірностей” – швидше так, ніж ні.
А ось кримінальні розбірки з власниками сумнівних рахунків і особняків вимагають, по-перше, значних витрат і часу, а по-друге, більш високої якості доказів – “не залишають розумних підстав для сумніву”.
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Мисливці за брудними грошима задоволені можливостями, що відкрилися.
“Ордери на заморожування рахунків – цінний інструмент у боротьбі з незаконними фінансами у Великобританії. Якщо з’являються підозри в тому, що кошти, нажиті злочинним шляхом, ми маємо можливість звернутися до суду і заморозити, а слідом і конфіскувати ці гроші”, – сказав Роб Макартур з підрозділу NCA по боротьбі з зарубіжної корупцією.
“У цьому випадку Влад Лука Філат не зміг вказати законний джерело коштів”, – додав він.
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Image captionСудьба конфіскацій – в руках англійських суддів
Точка в іншій гучній справі нової кампанії поки не поставлена. В ньому задіяний ще один, більш складний інструмент – ордер, який зобов’язує власника “необґрунтованого багатства” довести його законне походження. Він дозволяє конфіскувати вже не гроші, а придбану на них власність.
Його можна виписати через суд двом категоріям людей. Перша – це політики, чиновники та наближені до них особи з країн, що не входять в Європейський економічний простір. Друга – ті, кого підозрюють у скоєнні тяжких злочинів на території Великобританії або за кордоном.
NCA домоглася в суді дозволу виписати дебютний ордер дружині колишнього глави Міжнародного банку Азербайджану Замире Хаджиевой. Тепер вона повинна пояснити, звідки взялися десятки мільйонів доларів на купівлю дому у фешенебельному районі Лондона і маєтки з гольф-полем в шикарній провінції.
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Поки в цій справі рахунок 1:0 на користь влади. Однак у Великобританії будь-яка порушує права громадян ініціатива законодавчої і виконавчої гілок влади зазвичай починає працювати тільки після того, як пройде через горнило судової системи. Там у змагальному процесі кращі юридичні уми здатні розібрати на частини і зробити марним будь недопрацьований закон.
Це розгляд далеко від дозволу, і воно ризикує дійти до Верховного суду. Як тільки механізм запрацює, можна очікувати цілої хвилі нових претензій. Директор NCA з економічної та кіберзлочинності Дональд Тун розповідав Бі-бі-сі, що у них вже “багато справ, і якщо говорити про найближчих шести-восьми, тут об’єктами нашої уваги виступають люди з Африки, Південної Азії, колишнього СРСР і Росії”.