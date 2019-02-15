Lentainform.com та Кремлядь: Золотухін пообіцяв розібратись із системою розповсюдження кремлівських фейків, що охопила 8 млн українців

Мережа обміну трафіком Lentainform.com виявилася проектом Кремля. Напередодні, в ІА «Укрінформ», відбулася презентація масштабного проекту Міністерства інформаційної політики України – «Білої книги інформаційних операцій Кремля проти України».

Як повідомив заступник міністра Дмитро Золотухін, Міністерство створило «Білу книгу» в результаті багаторічного спостереження за тим, як російські спецслужби та політичні еліти маніпулюють інфопростором. Золотухін розповів, що кожний масштабний наратив російської дезінформації можна порівняти з серіалом, який ділиться на сезони – складні комплекси ідей усередині серіалу. Кожна ж окрема серія зображує одну конкретну ситуацію, яка відповідає сценарній лінії і сезону, і серіалу.

Розіпнутий хлопчик, Яценюк-моджахед, «поїзди дружби» у Крим – це всім відомі класичні фейки цього кремлівського серіалу про Україну. Серед інших серіалів російської пропаганди: зв'язок України з ІДІЛ, злочини ЗСУ, військові НАТО на Донбасі, Україна як неспроможна держава, геноцид російськомовних громадян, тощо. Дмитро Золотухін наголосив, що задля того, щоб успішно протистояти інформаційній агресії Москви, варто не розвінчувати кожен фейк Кремля окремо, а розуміти принцип, за яким здійснюються російські інформаційні операції та розбудовувати власний стратегічний наратив. Щоправда, Мінінформації не конкретизувало, як саме це робити.

Разом з тим, на думку деяких експертів, у «Білій книзі» попри те, що там зібрана досить вражаюча добірка фейкових новин та прикладів створення дезінформації, не приділено уваги саме каналам розповсюдження «дези» всередині України. Зокрема, як передає портал «Нова влада», кілька журналістів задали питання – чому, взагалі, обділено увагою такий потужний агрегат розповсюдження антиукраїнської, проросійської інформації, як Lentainform.com, що працює як система рекомендації контенту по типу Укрнет і як тизерна мережа, що пропонує свої інформери багатьом популярним сайтам для обміну трафіком. Подробиці організації роботи та розповсюдження антиукраїнських фейків у мережі Lentainform.com, яка, до речі, є частиною російського інформаційного холдингу «Мірс», були викладені в розслідуванні порталу «Антикор» – Втручання у вибори: розкрита прихована система російського впливу на українську аудиторію.

Як виявилось, захопившись виловлюванням, класифікацією та викриттям нескінчених фейків, державні інфооборонці недооцінили організовані Кремлем системи доставки пропагандистської інформації, діючі всередині України. В результаті, проросійські інформаційні структури регулярно кормлять українців пропагандою, і почуваються в інформаційному полі як вдома, та намагаються диктувати правила гри. Саме так, вважають експерти, вийшло з найпотужнішою системою такого плану – Lentainform.com, яка за допомогою інформерів на популярних сайтах охопила вже більше 8 млн читачів! А це значить, що будь-яка інформація вигідна Росії, зможе швидко і безперешкодно потрапити до величезної кількості українців, а держава не зможе нічого вдіяти.

Це є ще більш актуальним в період проведення виборів, коли загроза дестабілізації та втручання Росії стає викликом для всіх державницьких, патріотичних, проукраїнських сил. Зокрема, нещодавно в ефірі «Свободи слова» керівник департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки Олександр Климчук заявив, що найближчим часом: «Служба безпеки України розпочне блокування сайтів, які будуть запідозрені у підриві національної безпеки перед виборами президента», – передає РБК-Україна. За словами Климчука, СБУ разом з РНБО готує санкції близько до 200 сайтів, які працюють проти України та розповсюджують проросійські фейки.

Що стосується згаданої прес-конференції і піднятої проблематики, то до честі заступника міністра, він прислухався до викладеної інформації щодо інформаційних загроз. Дмитро Золотухін привселюдно пообіцяв ретельно вивчити проблему «Лентаінформ» та інших каналів проникнення дезінформації, та прийняти міри по недопущенню розповсюдження антиукраїнської пропаганди.