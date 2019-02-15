Путін отримав травму під час бою

У четвер, 14 лютого, президент Росії Володимир Путін вирішив повправлятися у своїх здібностях по дзюдо і вийшов у Сочі на татамі проти олімпійського чемпіона Беслана Мудранова.

Однак вистачило російського лідера ненадовго – в спарингу він пошкодив собі палець. Підтверджують кадри з’явилися на сторінці Телеканалу ” Дождь у Twitter.

На кадрах видно, що Путін раптово застиг під час поєдинку і задивився на руку. Незабаром його оточили кілька людей, які перебинтували президенту пошкоджену кінцівку, щоб він зміг продовжити тренування.

Інцидент стався в рамках візиту лідера РФ в спортивний центр “Південь-спорт”, де він зустрівся з представниками збірних команд з боксу, дзюдо, вільної боротьби і провів з дзюдоїстами спільне тренування.

Як відомо, Путін займається дзюдо з 11 років, і навіть має звання майстра спорту.

Користувачів повеселило відео тренування. “Треба було вибирати противника по плечу. І не пустувати пальчиками”, “Ех, міг пошкодити шию, але росіянам не пощастило”, “І на дуді грец”, – написали в коментарях.

— Телеканал Дощ (@tvrain) 14 лютого 2019 р.

— Дмитро Смирнов (@dimsmirnov175) 14 лютого 2019 р.