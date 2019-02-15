В метро Парижа стався напад з кислотою: є постраждалий

В метро Парижа невідомий хлюпнув кислотою в обличчя одного з пасажирів. Потерпілий отримав важкі травми.

Інцидент стався сьогодні вранці між станціями “Бастилія” і “Ліонський вокзал” на 1 лінії метрополітену. Спочатку між чоловіками сталася сварка, в ході якої один з них хлюпнув в іншого кислотою. Після нападу зловмисник втік з місця злочину, його розшукують правоохоронці.

Як повідомили джерела в правоохоронних органах, стан потерпілого оцінюється як вкрай важкий.