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В метро Парижа стався напад з кислотою: є постраждалий

15.02.2019

В метро Парижа произошло нападение с кислотой: есть пострадавший

В метро Парижа невідомий хлюпнув кислотою в обличчя одного з пасажирів. Потерпілий отримав важкі травми.

Інцидент стався сьогодні вранці між станціями “Бастилія” і “Ліонський вокзал” на 1 лінії метрополітену. Спочатку між чоловіками сталася сварка, в ході якої один з них хлюпнув в іншого кислотою. Після нападу зловмисник втік з місця злочину, його розшукують правоохоронці.

Як повідомили джерела в правоохоронних органах, стан потерпілого оцінюється як вкрай важкий.

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