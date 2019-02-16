В Іспанії оголосили про дострокові вибори

Санчес очолює уряд меншості.

Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес оголосив про дострокові парламентські вибори.

Наголошується, що дане рішення прийняли після того, як Конгрес провалив голосування за бюджет на поточний рік. Так, дострокові вибори заплановані на 28 квітня.

Санчес очолює уряд меншості, тому для прийняття бюджету йому були необхідні голоси двох каталонських партій, які поставили свої умови. Політики заявили, що підтримають бюджет, якщо уряд пообіцяє діалог про право на самовизначення, що заборонено конституцією Іспанії.

Крім того, 12 лютого розпочався суд над лідерами каталонських сепаратистів. Суд приступив до розгляду справ 12 політичних лідерів Каталонії.