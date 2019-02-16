У Миколаєві «перевіряючі» з Києва загальмували розмитнення «евроблях» – водії заявляють про вимагання хабарів

В Миколаївську митницю прибутку відряджені співробітники Департаменту організації протидії митним правопорушенням та міжнародної взаємодії ГФС, які почали затягувати процес розмитнення автомобілів з іноземною реєстрацією.

У розпорядженні редакції є наказ про відрядження трьох співробітників вищезазначеного Департаменту на строк від трьох до 15 днів у Миколаїв для проведення контрольних заходів». Ініціатором такого рішення був керівник департаменту по боротьбі з контрабандою ГФС України Руслан Фірсов.

За словами співрозмовника, замість стандартної перевірки автомобіля, яка займала близько 10-15 хвилин, прибулі митники проводять необґрунтований поглиблений огляд, який затягується від 3 до 5 годин на одну машину. У підсумку, виникли великі затримки в процедурі, що спричинило за собою появу черг.

Між водіями і співробітниками митниці виникають суперечки. Начальник митного посту «Костянтинівка» Олександр Єременко підтвердив, що його прибули колеги мають право на поглиблений огляд автомобілів, але пояснює затримки оформлення митної документації проведенням перевірок юридичних осіб.

У той же час окремі водії заявили, що у них представники Центрального апарату ГФС вже вимагали гроші за прискорення процедури розмитнення автомобіля. Варто зазначити, що київські митники приїхали напередодні закінчення дії пільгового періоду. Як відомо, ще вісім днів розмитнити автомобіль можна буде за 50% від повної вартості процедури.