400 доларів за швидку видачу паспортів: чиновницю ДМС взяли на хабарі

Співробітники Служби безпеки України викрили на хабарі головного спеціаліста одного з райвідділів Центрального міжрегіонального управління Державної міграційної служби в Києві та області.

“Співробітники СБУ задокументували отримання зловмисницею першої частини неправомірної вигоди у розмірі 200 американських доларів. Правоохоронці затримали чиновника на робочому місці після отримання 200 доларів США – другої частини хабара”, – інформує відомство.



Чиновницю Міграційної служби взяли на хабарі

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

Вирішується питання про оголошення фігуранту справи про підозру у скоєнні злочину.

Тривають невідкладні слідчі дії.

Заходи з викриття протиправних дій чиновника СБУ проводило у взаємодії з сектором з питань запобігання та виявлення корупції Міграційної служби і слідчим відділом Печерського управління поліції Києва, під керівництвом прокуратури.