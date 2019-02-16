На хабарі погорів командир військової частини в Рівненській області

Командир взводу однієї з військових частин Рівненської області вимагав та отримав від громадянина 900 доларів за влаштування його на військову службу за контрактом.

Про це повідомляє прокуратура Рівненської області, передає УНН.

“Чиновник вимагав та отримав від громадянина 900 дол США за влаштування його на військову службу за контрактом. Військовослужбовець був затриманий 11.02.2019 відразу після перерахування на його банківську картку другої частини неправомірної вигоди у сумі 13500 гривень, яку в ході санкціонованого обшуку вилучено разом з першою частиною хабара”, – йдеться в повідомленні.

У прокуратурі додали, що 13.02.2019 судом у відношенні підозрюваного застосовано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту і відсторонений від займаної посади.

Тривають необхідні слідчі та процесуальні дії, спрямовані на повне і всебічне з’ясування всіх обставин події.

За вказане кримінальне правопорушення передбачена відповідальність у вигляді позбавлення волі на термін від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна.