З початку року офіційно вважаються безробітними 364,3 тис. українців, – Держстат

За даними Держстату, з початку 2019 року 5 осіб претендують на 1 надану вакансію

На 1 січня 2019 року в Держслужбі зайнятості було зареєстровано 341,7 тис. безробітних.

Кількість вакансій у січні становило 67,8 тис. (5 осіб претендують на 1 вакансію).

Зазначимо, що Національний банк України прогнозує подальше збільшення обсягу грошових переказів в країну трудових мігрантів. Якщо в 2018 році українці переказали з-за кордону 11,6 млрд доларів, то в 2019 році ця сума може зрости до 12,2 млрд доларів.