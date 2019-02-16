В Росії собаки загризли сплячого немовляти

У Томську домашні собаки загризли сплячого в ліжечку дитини.

Уточнюється, що за фактом трагедії відкрили кримінальну справу за статтею “Заподіяння смерті з необережності”.

За попередніми даними, 13 лютого жінка, що живе в приватному секторі Томська, вийшла з хати надвір, залишивши свою місячну доньку в дитячому ліжечку. У цей час у будинку перебували дві собаки – німецька вівчарка та ротвейлер. Повернувшись додому, жінка виявила дочка лежить на дивані з множинними ранами голови й тіла, схожі на сліди від зубів тварин.

Дитина була доставлена в медичний заклад, де на наступний день помер від отриманих ушкоджень.

Слідчі допитали мати загиблої дитини в якості підозрюваної.