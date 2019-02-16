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Черговий чиновник ГФС затримано в Києві за хабар

16.02.2019

Очередной чиновник ГФС задержан в Киеве за взятку

Співробітники військової прокуратури затримали вчора за вимагання та отримання хабара старшого оперуповноваженого об’єднаної державної податкової інспекції у Деснянському районі Києва. Він вимагав та отримав 8,2 тис. гривень хабара від приватного підприємця.

“Встановлено, що у лютому 2019 податківець висунув громадянці України – приватному підприємцю вимога про передачу коштів у розмірі 300 доларів США за невжиття заходів адміністративного характеру за надуманими порушеннями правил роздрібної торгівлі”, – сказано в повідомленні.

Учора підприємець передала фіскалу 8,2 тис. гривень (еквівалент 300 доларів). Одразу після отримання хабара податківця затримали, а хабар вилучили.

Очередной чиновник ГФС задержан в Киеве за взятку

Затриманому готується повідомлення про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України клопотання до суду про обрання стосовно нього запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.

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