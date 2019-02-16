“Посидь вдома і почитай”: Яніна Соколова прокоментувала скандал з Анастасією Приходько

Співачка Анастасія Приходько, яка нещодавно приєдналася до команди Юлії Тимошенко, зганьбила сама себе у прямому ефірі, покинувши інтерв’ю, яке вела Яніна Соколова.

“Мені не було її шкода. Мені шкода тих людей, які голосують, не читаючи, не аналізуючи, не переглядаючи списки. Новоспечений політик, який претендує на те, щоб ми прийшли і на парламентських виборах за неї проголосували. Вона нічого не знає”, – сказала ведуча.

“Якщо ти не впевнений в тому, що ти до кінця розумієш, що робить твоя політична сила, то посидь вдома і почитай”, – додала вона.