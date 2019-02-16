П’ятеро людей стали жертвами стрілянини в США

В результаті стрілянини загинули чотири поліцейських.

Співробітник компанії Henry Pratt, який влаштував стрілянину в місті Аврора в штаті Іллінойс, відкрив вогонь після того, як його на нараді повідомили про звільнення, повідомляє телеканал ABC 7 з посиланням на джерела в правоохоронних органах.

За даними телеканалу, стріляв 45-річний співробітник компанії Гері Мартін, який пропрацював у компанії близько 15 років в якості збирача.

За словами джерела, спочатку злочинець почав стріляти на зустрічі, а потім продовжив стрілянину на території підприємства.

За останніми даними, жертвами стрілка стали п’ять чоловік, у тому числі чотири співробітника поліції, ще п’ять співробітників поліції і кілька цивільних були поранені. Самого злочинця поліція ліквідувала.