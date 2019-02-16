Весь Судан залишився без електрики

Це відключення стало четвертим за два роки в Судані, де проживає більше 40 мільйонів чоловік.

Влада Судану повідомили про повне відключення країни від електрики, передає Міністерство водних ресурсів, іригації та електрифікації Судану.

Відключення від електромережі сталося в п’ятницю, 15 лютого, ввечері. Зазначається, що на даний момент інженери і техніки відновлюють роботу системи.

Це відключення стало четвертим за два роки. На початку 2018 року країна залишалася без електрики двічі, таке ж сталося в січні 2019 року.

На даний момент Судан і Єгипет реалізують спільний проект зі створення єдиної енергетичної мережі потужністю 300 МВт.

На початку січня повідомлялося, що в Судані влади заблокували населенню доступ до основних соціальних мереж аби зупинити поширення протестів по країні.