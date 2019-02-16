Медведєв заявив, що росіяни не помічають економічне зростання

Незважаючи на санкції і коливання цін на нафту, російська економіка демонструє зростання третій рік поспіль. Але жителі країни його не помічають. Таку заяву зробив 14 лютого прем’єр-міністр Дмитро Медведєв, виступаючи на інвестиційному форумі в Сочі, передає РБК.

Якість економічного зростання не влаштовує і представників влади, визнав глава Кабміну.

– Ми, звичайно, досі стикаємося з цілим рядом несприятливих факторів, вони не зникли, — зазначив він, перерахувавши торгові війни, уповільнення глобальної економіки, постійну загрозу розширення санкцій і ряд інших проблем, які заважають виправити економічне становище в Росії.

Тим не менш, за підсумками 2018 року ВВП зріс більш ніж на 2%, нагадав Медведєв.