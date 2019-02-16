Лукашенко оголосив про готовність об’єднатися з Путіним завтра

Питання про те, наскільки серйозною повинна бути інтеграція Росії і Білорусі, повинні вирішувати громадяни обох країн. Про це заявив білоруський лідер Олександр Лукашенко після переговорів з російським президентом Володимиром Путіним у Сочі. Відеозапис його відповіді публікує Telegram-канал «Пул N3».

«Ми готові настільки йти далеко в єднанні, об’єднання наших зусиль, держав і народів, наскільки ви готові», — сказав він.

«Ми завтра можемо об’єднатися удвох [з Путіним], у нас проблем немає», — додав Лукашенко, вказуючи на що стоїть поруч російського лідера.

Як повідомляє , Лукашенко підкреслив, що питання суверенітету будь-якої із сторін ніхто не має наміру обговорювати, оскільки суверенітет Росії і Білорусії — «це ікона, це святе».

Лідери двох країн не торкнулися під час переговорів податковий маневр в російській нафтовій галузі, який є спірним моментом у двосторонніх відносинах.

Спір в нафтогазовій сфері між Москвою і Мінськом загострився наприкінці минулого року, коли Лукашенко назвав готується в Росії податковий маневр спробою зриву інтеграції: з-за нього російська нафта повинна буде поставлятися в Білорусію за європейськими розцінками. На переговорах у грудні сторони не прийшли до консенсусу і домовилися створити робочу групу.