Американці обійшли Кремль у перемозі над ИГИЛ

Заглиблюватися в історію терористичної організації Ісламська держава немає особливого сенсу, інакше доведеться повернутися до витоків американської кампанії в Іраку і зародження визвольного руху в згаданій арабській країні. Та й хто чув у середині двотисячних що-небудь про Ісламському державі? Хіба що мешканці деяких районів Іраку і представники спецслужб окремих країн світу. По-справжньому ця організація заявила про себе лише на початку 2010-х.

Спочатку терористи відвоювали частину Іраку і оголосили про створення халіфату на зайнятій території. Але ніхто особливої уваги на це не звернув — на тлі загальної кризи в Іраку ІГ в той час не здавалося чимось загрозливим. Однією угрупованням більше, однією угрупованням менше… Але ось раптом несподівано проблема стала міжнародною.

Терористи за лічені місяці відхопили мало не пів Іраку і при цьому з кожним днем примудрялися розширювати свою присутність в Сирії. Після того, як половина САР опинилася під владою халіфа-самозванця Абу Бакра Багдаді, все розглянули загрозу ІГ. Може бути, і це не змусило б цивілізований світ ворушитися, але по мірі того, як міста і села близького сходу здавалися під натиском терористів, в Європі, Африці і Азії відбувалося все більше терактів. Першими не витримали американці.

Звичайно, у них було багато інших причин, у тому числі корисливих, тим не менш, це був потрібний крок. Янкі, звичайно, супротивники Росії, тим не менш, в Сирію наші військові були відправлені в чому завдяки їм. Геополітика, однак. Перший рік своєї присутності дядько Сем витратив на не зовсім зрозумілі речі. Війна проти ІГ не велася, натомість американці займалися сортуванням потенційних союзників і навчанням, озброєнням здавалися їм благонадійними бойовиків. Але ближче до кінця 2015 року, коли вже на допомогу Дамаску прийшли росіяни, США визначилися з уподобаннями і зробили наголос на Загони народної самооборони. І разом з курдами всього за рік американці звільнили від ІГ всю північну Сирію і частково східну.

Але потім раптом в провінції Дейр-ез-Зор кампанія раптом різко припинилася. Формально, звичайно, операція не згорталася, однак військова активність була мінімальною. І игиловцы заспокоїлися.

Ніхто їх не чіпав — самі янкі не рухалися, і при цьому заборонили росіянам переправлятися на східний берег Євфрату, хоча наші хлопці неодноразово намагалися. Безуспішно. І близько двох років терористи спокійно собі жили і качали нафту в східному Дейр-ез-Зорі. Їх зовсім не турбувало те, що США і Росія фактично по пару раз відзвітували про власну перемогу на ІГ. Насправді, ніхто тоді не переміг Ісламську державу.

Але ось, здається, Трамп все-таки стримав своє слово — Ісламська держава переможено. Так його більше немає, принаймні в Сирії від нього якщо щось і залишилося, так це пара-трійка незв’язаних між собою банд, що орудують в глухих пустельних районах. І тому причиною успішно завершився останній етап операції США «Непохитна рішучість».

Так, останній анклав ІГ в Дейр-ез-Зорі упав. Хаджин, вважався останньою столицею псевдохалифата, був захоплений ще пару тижнів тому, а в останні сільські райони американці з курдами увійшли буквально вчора-позавчора. Подекуди сутички ще є, але з терористами напевно скоро буде покінчено.

Австралійський експерт Річард Френк вважає, що операція міжнародної коаліції ознаменувалася рішучою перемогою, тим не менш, не варто поспішати і остаточно ховати ИГИЛ.

— Так, ця структура (Ісламська держава — авт.) більше не може претендувати на те, що в її назві було слово «держава». У неї немає територій. Те, що міжнародне співтовариство вчасно звернула на проблему ІГ увагу, зіграло ключову роль в порятунку Середнього Сходу (в англомовних країнах для Близького Сходу зазвичай використовують таке визначення — авт.). Цей регіон страждає від серйозних проблем, але зараз однієї, найголовнішої, стало менше. Не можна сказати, що роль США ключова, але все ж таки треба визнати, що завдяки Сполученим Штатам війна проти ИГИЛ взагалі почалася. І так вже вийшло, що символічно, що саме США завершили цю боротьбу. Вони її почали, вони її і завершили. Я не применшують роль інших країн — Росії, Іраку, Франції, Австралії. Ні, вони заслуговують того, щоб їх заслуги були визнані. Перемога — це добре, але все нам треба почекати, перш ніж ми переконаємося в тому, що ИГИЛ більше не становить загрози.

«СП»: — Навіть побежденное?

— Будь-які подібні організації після поразки не зникають зовсім. Вони йдуть у підпілля і продовжують вести свою діяльність як класичні терористичні організації. Наприклад, незважаючи на те, що в Ракка і Алеппо терористи були переможені давно, ИГИЛ все одно продовжує здійснювати там теракти, які забирають життя мирних жителів. І тут вже виникають питання щодо того, які структури в Сирії потрібно створити, щоб вони могли самостійно в майбутньому боротися з тероризмом і успішно запобігати терактам. На жаль, поки проблеми взаємодії між внутрисирийскими силами не вирішені, і це буде ускладнювати процес створення необхідних служб. Тому зараз дуже важливо правильно підійти до політичного діалогу і необхідно створити умови для відтворення Сирії як держави. Це добре позначиться на подоланні проблеми тероризму в тому числі.