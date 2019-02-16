У Нігерії більше 60 людей загинули при напади невідомих

Серед загиблих 22 дітей і 12 жінок.

В результаті напади невідомих в Нігерії загинули 66 людей.

Зазначається, що невідомі вбили людей у різних селах.

Уточнюється, що загинули 22 дитини і 12 жінок. Крім того, ще чотири людини отримали поранення.

В даний час постраждалим надається медична допомога. Місцева поліція з’ясовує подробиці події.

Відзначимо, в кінці січня бойовики “Боко Харам” напали на місто Ранн на наступний день після того, як його залишили нігерійські солдати, і вбили близько 60 осіб.

Ранн, що знаходиться в 175 км на північ від міста Майдугурі (адміністративного центру штату Борно) був спочатку зайнятий бойовиками угруповання 14 січня. Вже на наступний день урядові війська, здавалося, зуміли повернути контроль над ним. Однак Боко харам зробила нову атаку на місто. На що відбувся 29 січня брифінгу в Женеві офіційний представник Управління верховного комісара ООН у справах біженців Бабар Балох повідомив, що в минулі вихідні дні з Ранна бігли в Камерун близько 30 тисяч нігерійців.