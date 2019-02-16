Курди захопили останній форпост ІГ на сході Сирії

Курди за підтримки ВПС США захопили населений пункт Ель-Багуз на кордоні з Іраком.

За його даними, СДС за підтримки ВПС США вдалося захопити населений пункт Ель-Багуз на кордоні з Іраком. Що знаходилися в ньому терористи припинили воєнні дії і погодилися капітулювати. Згідно з досягнутою угодою між СДС і ІГ, 440 бойовиків здадуться в найближчі години арабо-курдським формуванням.

На території менше одного квадратного кілометра, яку утримували залишки банд ІГ, знаходиться велика група мирних громадян. Терористи використовували їх в якості живого щита.

Напередодні загони СДС і залишки банд ІГ уклали перемир’я, завдяки якому в табір біженців під Ель-Багузом була пропущена гуманітарна допомога.

Розгром останнього форпосту ІГ і капітуляція терористів на східному березі річки Євфрат збіглися з повідомленням, що надійшли з Вашингтона. У п’ятницю президент США Дональд Трамп пообіцяв виступити протягом 24 годин з важливою заявою, що стосується Сирії та боротьби з терористичним угрупуванням ІГ.