Меркель прокоментувала будівництво «Північного потоку-2»

Вона заявила, що розуміє, чому будівництво газопроводу викликає занепокоєння в Україні.

Вона зазначила, що незважаючи на це, що інші газопроводи будуть існувати, Україна залишиться транзитною державою.

“Є “Північний потік 1″ та він не привів до того, що все пішло проти України. У нас також є трубопроводи через Туреччину. Виникає питання про те, чи правильно, що РФ тримає в своїх руках контроль за поставками газу? І також питання про те, що Європа повинна залишити у своїх руках можливість керівництва і координації. У нас є трубопроводи, які не використовуються в повній мірі, тому що у нас є труднощі в Україні”, – сказала вона.

Меркель зазначила, що Німеччина не користувалася американським газом, але зараз виявилося, що розумно імпортувати зріджений газ зі США.

“Але ми не збираємося виключати РФ з нашого поля зору. У 2014 році різко змінилася ситуація, в 2019 році все виглядає погано. Геостратегічно Європа не має права розривати відносини з РФ. З одного боку я на боці Петра Порошенка, з іншого боку – питання “Північного потоку 2″ для мене також залишаються дуже важливими”, – сказала вона.