У США на Трампа подали груповий позов

Трамп перевищує свої повноваження.

Група по захисту прав споживачів Public Citizen подала позов у федеральний окружний суд Вашингтона проти рішення президента США Дональда Трампа ввести режим надзвичайного стану на південному кордоні країни.

За його даними, суд Public Citizen звернулася від імені групи захисників навколишнього середовища і трьох землевласників зі штату Техас, яких раніше федеральний уряд попередив про те, що ділянки стіни будуть побудовані на їх землях.

У позові стверджується, що, вводячи режим НС, американський лідер перевищує свої повноваження, передбачені федеральними законами про надзвичайні положеннях, і що його рішення суперечить принципу поділу влади. “Замість того щоб реагувати на надзвичайну ситуацію, що вимагає негайних дій, декларація про введення режиму НС) спрямована на вирішення давнього розбіжності між президентом і Конгресом з приводу того, чи варто зводити стіну вздовж південно-західного кордону, і обумовлена відмовою Конгресу виділити кошти на цю мету”, – йдеться в документі.

“Проте, згідно з нашою конституцією, побудованої на принципі поділу влади, розбіжність між президентом і Конгресом з приводу того, як витратити кошти, не являє собою надзвичайну ситуацію, яка санкціонує односторонній акт виконавчої влади”, – зазначається в позові.

Як зазначає видання, це перший позов, який оскаржує рішення Трампа ввести режим НП на кордоні. Очікується, що в майбутньому їх число збільшиться.