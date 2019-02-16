Гривню від обвалу не врятує навіть нафту

Ціна на барель нафти марки Brent перевищила 65 доларів вперше з листопада 2018 року. Зростання цін експерти пояснюють зниженням страху перевиробництва на тлі скорочення видобутку «чорного золота» в Саудівській Аравії, а також триваючими переговорами між США і Китаєм про укладення торгової угоди. Хоча поки особливих успіхів на цьому фронті не спостерігається, гравці ринку сподіваються, що сторонам вдасться домовитися, і економічне зростання КНР не сповільниться.

Незважаючи на це, рубль продовжив падати в ході торгів на Московській біржі. У четвер пара долар/рубль навіть перетинала позначку 67, правда, потім російська валюта трохи зміцнилася. Традиційно дорога нафта повинна підтримувати рубль, але зараз цього не відбувається. Експерти у своїх оцінках однозначні — виною потенційні американські санкції, анонсовані Сенатом.

Нагадаємо, що новий законопроект передбачає санкції проти російських банків, які «підтримують спроби Росії підірвати демократичні інститути в інших країнах»; санкції проти інвестицій в російські проекти скрапленого природного газу (СПГ) за межами країни; заходи проти політичних діячів, олігархів і членів їх сімей, які «сприяють протизаконним чи корупційних дій в інтересах Володимира Путіна»; а також санкції проти російського держборгу і кібернетичного.

Щоправда, у четвер, 14 лютого стало відомо, що Сенат вирішив пом’якшити можливі санкції проти банків. У новій версії документа DASKA («ПРО захист американській безпеці від агресії Кремля») сказано, що президент США зобов’язаний блокувати активи та операції російських фінансових організацій, які нібито спрямовані на підтримку втручання «в демократичний процес або вибори» в інших країнах. Причому робити це — його право, а не обов’язок.

У попередній версії пропонувалося вводити санкції проти банків вже тільки за те, що вони є державними. Так що пом’якшення наявності, правда, рубль не особливо відреагував і на нього.

Що стосується нафти, поки неясно, чи зможе вона втриматися на нинішньому рівні. Як вважає аналітик соціальній мережі для інвесторів eToro в Росії та СНД Михайло Мащенко, «оцінити стійкість поточного бичачого імпульсу можна буде після вихідних, коли світові ринки будуть відігравати підсумки торгових переговорів у Пекіні і долю уряду США — за останніми відомостями Трамп має намір схвалити досягнуте Конгресом угоду».

У більш довгостроковій перспективі ціна «чорного золота» буде залежати від санкцій проти Венесуели та Ірану, перспектив зростання світової пропозиції, прогнозів щодо світового попиту, самопочуття світової економіки в цілому і китайської зокрема, а також від дій ОПЕК. А так як вплинути на динаміку цін у наступні місяці може цілий ряд факторів, волатильність тут буде залишатися високою.

«Враховуючи загрозу уповільнення світового попиту, зростає ймовірність того, що потреба світового ринку нафти картелю знизиться в цьому році. А це означає, що групі ОПЕК+ доведеться розглянути питання продовження угоди щодо обмеження видобутку.

У найближчій перспективі збереження загального оптимізму може допомогти Brent розташуватися над рівнем 65, однак для підтвердження його пробою потрібно підкорення області 65,50″, — говорить аналітик.

Експерт з фондового ринку «БКС Брокер» Сергій Гайворонський теж вважає, що нафта зараз російську валюту не підтримає. Зате називає інші фактори, які можуть призвести до її зміцненню. Хоча і визнає, що все в основному залежить саме від майбутніх санкцій і того, якими вони будуть.

— На вечірній сесії в четвер тиск на валюти ринків, що розвиваються, до яких відноситься і рубль, знизилося. Одночасно почав затухати імпульс від анонсування законопроекту щодо санкцій. Тиск з боку ринку держборгу має залишитися помірним через зниження частки нерезидентів. Зростання цін на нафту рублем переважно ігнорується. Але наступного тижня стартує податковий період, відповідно, підтримка рубля посилиться.

«СП»: — Чого ж чекати від гривні?

— Пара USD/RUB вчора пробила важливе опір на рівні 67, але пробій виявилася помилковою. Увечері стартувала корекція на тлі припинення розпродажів локальних активів і відскоку валют ринків, що розвиваються, в цілому. В результаті відкат від опору залишив торги в діапазоні консолідації 67-65,5. Щоб курс долара продовжив зростати необхідно посилення санкцій риторики і зростання ймовірності прийняття запропонованого закону.

— Нафта росте тому, що занадто сильно впала в минулому році і довгий час перебувала на досить низьких рівнях до 55 доларів за барель, — пояснює аналітик ГК ФІНАМ Олексій Коренев. — Потім вона трохи підросла, але застрягла у вузькому коридорі 62-63 дол/бар.

Факторів, що впливають на нафтові котирування зараз, досить багато. По-перше, це дисципліна серед країн ОПЕК+, те, хто і наскільки дотримується обмеження видобутку. По-друге, це пропозицію Саудівської Аравії взагалі відмовитися від ОПЕК і створити нову організацію, формат якої невідомий і незрозуміло, як вона буде регулювати ринок.

Поки зростання цін на нафту не вийшов за ті межі, які викликають занепокоєння. Все-таки 65 — це не так багато в порівнянні з рівнем в 85 доларів, де вона була влітку минулого року.

«СП»: — Чому рубль не зміцнюється разом з нафтою?

— Традиційно рубль слід за нафтою, тому що значна частина валютної виручки, одержуваної Росією до бюджету, йде за рахунок продажу вуглеводнів. Чим вище ціни на нафту, тим більший дохід отримує російський бюджет, тим міцніше рубль.

Але останнім часом на нашу валюту діють кілька чинників, які тягнуть його вниз. В основному це можливість введення санкцій. Але в тому, що нові обмеження будуть введені, сумнівів немає, це практично вирішене питання.

Росія з точки зору США і ЄС винна у всьому, що б не трапилося. Тому санкції введуть і через Керченську протоку, і, можливо, за підтримку Мадуро. У будь-якому разі, Захід знайде, за що оголосити нові обмеження. А будь-які санкції на рублі позначаються погано.

Якщо згадати минулий рік, саме два моменти, пов’язаних з західними обмеженнями, викликали обвал рубля: 9 квітня, коли були введені санкції проти «Русала» Дерипаски, і в середині серпня, коли була оприлюднена попередня версія законопроекту DASKА.

Зараз знову зросла ймовірність санкцій, і це, природно, тисне на рубль, не даючи йому підніматися. Тому і виникає суперечлива картина. Начебто нафта дорожчає і рубль повинен зростати, але вирости він не може, тому що є невизначеність з-за санкцій. Ми поки тільки гадаємо, якими вони будуть. Якщо точковими проти окремих компаній і персоналій — це нестрашно, якщо проти банків — це набагато менш приємною.

«СП»: — Чому рубль так різко реагує на одну загрозу санкцій? Адже наші чиновники регулярно говорять про те, що санкції на економіку практично не впливають?

— Чиновники не можуть говорити нічого іншого. Їх завдання — не сіяти паніку. Хоча насправді, зараз ефект від санкцій не так великий, як у 2014-205 роках, коли їх тільки починали вводити.

Санкції впливають на економіку і курс рубля тому, що це один з факторів, який визначає приплив інвестицій в країну. Чим більше обмежень, тим менше приплив коштів у реальне виробництво і взагалі інвестицій.

Багато західні компанії змушені згортати співпрацю з Росією. Всім відома історія з Siemens, яка потрапила під жорсткий пресинг з-за постачання турбін в Крим. Тому в цілому для Росії санкції — це погано, і вплив на економіку вони надають.

Хоча не завжди негативне. Санкції змусили російську економіку трохи реформуватися. Поки ми сиділи на нафтовій голці, ми могли дозволити собі нічого не робити, продавати ресурси і ці кошти витрачаються на споживання. Зараз солодке життя «нульових» закінчилася, і з-за санкцій ми багато змушені виробляти самі, відновлюючи напрямки промисловості, які втратили за останні 20 років.