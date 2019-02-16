Стали відомі маршрути, за якими США виводять сирійську нафту

США крадуть нафту з найбільших родовищ Дейр-ез-Зора. Видання ArabiToday показало на відео, як рухається колона з трьох десятків машин, зазначивши, що в рейсі брали участь 250-300 нафтовозів.

Сира нафта вивозиться з найбільшого родовища Аль-Омар на північ провінції Алеппо, що знаходиться під контролем “Вільної сирійської армії” (ВСА), пише “Федеральне агентство новин”. На відео показано рух колони по трасі Аль-Омар Ель-Бусейра.

Угруповання ССА, выбившие курдів з Африна, готуються зайняти території на півночі Сирії, які ще контролюються SDF. Курди розповіли, що колони з нафтою курсують кожні 10 днів, перетинаючи Євфрат по мосту в районі населеного пункту Каракозак в Алеппо і рухаючись у підконтрольний SDF Манбидж. Звідти нафта переводять в контрольований ССА Джераблус.

Нафтове поле Аль-Омар після переговорів терористів з представниками США було передано “Демократичним силам Сирії”, а потім у цьому районі з’явилася повноцінна військова база американських сил, про яку стало відомо від курдських формувань навесні минулого року. Аналогічні переговори відбулися по родовищу Табия, проамериканські курди взяли під контроль нафтоносні Аль-Эзба і Аль-Джафра. При цьому ті родовища, які вдавалося відвоювати Дамаску, піддавалися бомбардуванням.

У 2018 році став відомий нафтової маршрут через сирійсько-іракський кордон: ісламістські бандформування були “в долі”. Сходознавець Андрій Онтиков підкреслює, що сирійську нафту “продають буквально за копійки”, тобто в два рази нижче ринкової вартості. На думку експертів, самі курди не змогли б провернути таку складні схеми, тому саме у США народилася вся ланцюжок “від родовища до кінцевого покупця”.

Нагадаємо, що в Сочі відбулися тристоронні переговори Росії, Туреччини та Ірану щодо врегулювання сирійської кризи.