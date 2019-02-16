Колишній архиєпископ Вашингтону втратив сану через інтимного скандалу

Найбільш високопоставлений священик, позбавлений сану.



Ватикан позбавив сану 88-річного колишнього архієпископа Вашингтона і кардинала Теодора Маккерика, якого звинувачували у сексуальних домаганнях до підлітків.

Маккерика визнали винним у використанні сповіді для домагань і в порушення заповіді «Не чини перелюбу» з підлітками і дорослими чоловіками. Папа Римський визнав рішення остаточним.

Маккерик став найбільш високопоставленим католицьким священиком сучасності, позбавленим сану.

Влітку 2018 року з-за звинувачень в сексуальних домаганнях Теодор Маккерик покинув колегію кардиналів. Папа Франциск велів йому вести «молитовну і покаянну життя на самоті».

У 2018 році архієпископ Карло Марія Вігано звинуватив папу Франциска в тому, що він знав про підозри на адресу Маккерика, але покривав його.