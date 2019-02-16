Росія зробила пропозицію США за договором ракетному

Лавров виступив на конференції в Мюнхені.



Росія, всупереч “численним спекуляціям”, зацікавлена в сильному, самостійному та відкритому Євросоюзі”. З таким твердженням глава МЗС РФ Сергій Лавров виступив у суботу, 16 лютого, на 55-й Мюнхенській конференції з безпеки. На його думку, “загальноєвропейського дому потрібен капітальний ремонт”, проте ефективно вирішити наявні проблеми можливо лише спільно.

При цьому російський міністр висловив думку, що в практичному плані Євросоюз більше не володіє монополією на общерегиональную інтеграційну порядку. “Перерозподіляється баланс сил на величезному євразійському просторі, перш за все, за рахунок нових центрів в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні”, – визнав він.

Торкнувся Лавров і відносин з Сполученими Штатами – у тій їх частині, яка стосується контролю над озброєннями.

Москва вже запропонувала Вашингтону почати дискусії щодо продовження Договору про скорочення стратегічних наступальних озброєнь (СНО), незважаючи на те, що його дія закінчується лише в 2021 році. За словами міністра, Росія відчуває необхідність “прояснити деякі питання, по яких у неї є занепокоєння.

У рамках форуму В Мюнхені глави МЗС РФ Росії та Німеччині Сергій Лавров і Хайко Мас (Heiko Maas) 16 лютого провели зустріч з представниками бізнес-кіл двох країн.

Всього в конференції беруть участь 35 глав держав і урядів, майже 80 міністрів закордонних справ і оборони, а також близько 600 експертів з політики безпеки, представників бізнесових та наукових співтовариств.

Форум проходить у столиці Баварії в hotel Bayerischer Hof. Мюнхенська конференція вперше була організована в 1962 році за ініціативою німецького публіциста Пауля Людвіга Евальда фон Клейста (Paul Ludwig Ewald von Kleist).