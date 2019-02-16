Німеччина анонсувала міжнародну конференцію по роззброєнню

ФРН стурбована ліквідацією ракетного договору.



Під час свого членства в Раді Безпеки ООН в 2019-2020 роках Німеччина ставить одним із своїх цілей початок широкого діалогу з роззброєння. Як повідомив у Мюнхені на конференції з безпеки міністр закордонних справ ФРН Хайко Маас, з цією метою в середині березня буде скликана міжнародна конференція.

“Ми повинні працювати разом для того, щоб технологічна еволюція нових типів зброї не підірвала всю архітектуру безпеки, яку ми знаємо. З цієї причини 15 березня в Берліні відбудеться міжнародна конференція з метою ініціювання діалогу про те, як контроль над озброєннями може забезпечити стабільність і в 21-му столітті”, – повідомив Маас.

Він зазначив, що порушення угод викликають підозру. А саме сьогоднішня поведінка Росії з ДРСМД демонструє ті негативні наслідки, які це може мати для безпеки всіх причетних, але перш за все, Європи.

“Криза ДРСМД показує, що ми повинні думати про ядерне роззброєння та контроль над озброєннями більш глобально, ніж коли-небудь. Німеччина почне це в квітні, коли ми будемо головувати в Раді Безпеки ООН”, – пообіцяв Маас.

“Ми не можемо програти за кілька років те, що було збудовано протягом багатьох десятиліть. Це теж є ключовим завданням трансатлантичного партнерства”, – додав глава МЗС Німеччини.