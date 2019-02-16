В Албанії почалися масові насильницькі зіткнення

Поліція оточила головну будівлю уряду.

В Албанії на антиурядовому мітингу сталися зіткнення між тисячами прихильників албанської опозиції і поліцією.

Опозиція зібрала мітинг проти корумпованості і неефективности кабінету міністрів.

Прибічники опозиції під керівництвом Демократичної партії прорвалися через поліцейські ряди, намагаючись увійти в будівлю прем’єр-міністра Едді Рами.

Сотні поліцейських оточили головна будівля уряду.

Демонстранти кидали коктейлі Молотова і палили фаєри. Вони намагалися зламати двері офісу прем’єра металевими предметами. Деякі намагалися демонтувати підсвічений навіс – твір мистецтва, дороге Едді Рамі.

Поліція закликала до спокою, однак проти заколотників довелося застосувати сльозогінний газ.