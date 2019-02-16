У Британії виключили з партії політика, що зібрався в Крим

Британці зібралися відвідати Крим.



Заступник голови Лібертаріанської партії Великобританії Білл Етридж був змушений піти з політсили після того, як стало відомо про його намір очолити делегацію британських політиків і підприємців в окупований Крим.

Дії Этриджа завдають шкоди репутації партії, заявив її голова Ендрю Уизерз.

“Ми направили пану Этриджу на підпис компромісне угоду, що передбачає його відхід з партії 29 березня 2019 року. Він відмовився підписати угоду, але згодом відправив лист, в якому підтвердив, що піде з партії 29 березня”, – зазначив Уизерз.

За словами голови Лібертаріанської партії, начальник секретаріату Этриджа Підлогу Бортвуд, що планував поїхати в Крим, також виключений з партії.

Минулого тижня стало відомо, що британські політики, експерти та підприємці планують відвідати аннексированный Росією Крим для участі в так званому Міжнародному економічному форумі в Ялті. Всього в делегації увійдуть близько 15 чоловік, а очолить її Білл Етридж.