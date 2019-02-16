Засновника фонду Baring Vostok Майкла Калве з другої спроби заарештували на два місяці

Басманний суд Москви заарештував на два місяці засновника інвестиційного фонду Baring Vostok Майкла Калве, підозрюваного в розкраданні 2,5 млрд рублів у банку “Східний”, передає ТАСС. Згідно з постановою суду, Калве буде утримуватися під вартою до 13 квітня.

Протягом 10 діб йому має бути пред’явлено звинувачення, в іншому випадку Калве буде звільнений. Суд прийшов до висновку, що засновник фонду володіє значними ресурсами, щоб сховатися або чинити тиск на свідків. Суд також врахував його американське громадянство, наявність у Калве значних фінансових ресурсів і зв’язків.

Сергій Васильєв: “Затримання Майкла Калве – ганьба для всього фінансового та інвестиційного ринку Росії”

“Тільки зміст підозрюваного Калве під вартою може забезпечити інтереси слідства”, – зазначив у постанові суддя Артур Карпов. Адвокати просили суд відправити підозрюваного під домашній арешт за місцем проживання в Москві або відпустити під заставу до 5 млн рублів, пишуть “Ведомости”. Захист оскаржить рішення суду і буде наполягати на міру запобіжного заходу, не пов’язаної з взяттям під варту, повідомив адвокат Дмитро Клеточкин.

Крім Калве на два місяці заарештовано ще п’ять фігурантів справи – партнер інвестиційного фонду Baring Vostok громадянин Франції Філіп Дельпаль, співробітники Baring Vostok Ваган Абгарян та Іван Зюзін, гендиректор “Першого колекторського бюро” (ПКБ) Максим Владимиров, а також радник голови правління ПАТ “Норвик Банк”, екс-голова правління банку “Східний” Олексій Кордичев.

Всі п’ятеро були заарештовані 15 лютого. Запобіжний захід для самого Калве суд з першого разу обрати не зміг. Засідання в п’ятницю тривало три години з перервами, суд двічі віддалявся на нараду і в підсумку вирішив перенести засідання на 72 години для збору додаткових доказів, пише The Bell.