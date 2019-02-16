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Засновника фонду Baring Vostok Майкла Калве з другої спроби заарештували на два місяці

16.02.2019

Основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви со второй попытки арестовали на два месяца

Басманний суд Москви заарештував на два місяці засновника інвестиційного фонду Baring Vostok Майкла Калве, підозрюваного в розкраданні 2,5 млрд рублів у банку “Східний”, передає ТАСС. Згідно з постановою суду, Калве буде утримуватися під вартою до 13 квітня.

Протягом 10 діб йому має бути пред’явлено звинувачення, в іншому випадку Калве буде звільнений. Суд прийшов до висновку, що засновник фонду володіє значними ресурсами, щоб сховатися або чинити тиск на свідків. Суд також врахував його американське громадянство, наявність у Калве значних фінансових ресурсів і зв’язків.

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“Тільки зміст підозрюваного Калве під вартою може забезпечити інтереси слідства”, – зазначив у постанові суддя Артур Карпов. Адвокати просили суд відправити підозрюваного під домашній арешт за місцем проживання в Москві або відпустити під заставу до 5 млн рублів, пишуть “Ведомости”. Захист оскаржить рішення суду і буде наполягати на міру запобіжного заходу, не пов’язаної з взяттям під варту, повідомив адвокат Дмитро Клеточкин.

Крім Калве на два місяці заарештовано ще п’ять фігурантів справи – партнер інвестиційного фонду Baring Vostok громадянин Франції Філіп Дельпаль, співробітники Baring Vostok Ваган Абгарян та Іван Зюзін, гендиректор “Першого колекторського бюро” (ПКБ) Максим Владимиров, а також радник голови правління ПАТ “Норвик Банк”, екс-голова правління банку “Східний” Олексій Кордичев.

Всі п’ятеро були заарештовані 15 лютого. Запобіжний захід для самого Калве суд з першого разу обрати не зміг. Засідання в п’ятницю тривало три години з перервами, суд двічі віддалявся на нараду і в підсумку вирішив перенести засідання на 72 години для збору додаткових доказів, пише The Bell.

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