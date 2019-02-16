Помер швейцарський актор, який зіграв Гітлера

Акторові було 77 років.



Зірка всесвітньо відомих фільмів помер у віці 77 років.

Про смерть видатного актора стало відомо під час Міжнародного Берлінського кінофестивалю. Директор організації Дітер Косслік оголосив про смерть швейцарської знаменитості на церемонії нагородження фільмів незалежних журі.

Перед початком кіноогляду виступаючий висловив жаль про пішов з життя Бруно Ганце: «Ми всі запам’ятали його чудові фільми. Він неодноразово брав участь у Берлінале».

Прославлений актор народився в 1941 році в швейцарському Цюріху. Його дебют у кіно відбувся вже через 19 років. У 1962 році переїхав до Німеччини, де грав в численних фільмах і театральних постановках. За свою кар’єру Бруно Ганс встиг попрацювати з видатними режисерами: Вімом Вендерсом, Еріком Ромером, Вернером Херцогом, Фолькером Шльондорфом.

Глядачам артист запам’ятався в 1970-1980 роках. Він досяг піку своєї слави завдяки фільмам «Небо над Берліном» Віма Вендерса, в якому зіграв ангела. Не меншу славу йому принесла картина «Хліб і тюльпани» Окремо варто виділити «Бункер», в якому Бруно геніально зіграв Адольфа Гітлера, чим заслужив похвалу критиків. Одну зі сцен фільму перетворили на справжній мем. Гітлера у виконанні Бруно Ганц багато разів переозвучували або підставляли субтитри, змінюючи контекст гнівною мови.