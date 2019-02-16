У Японському морі виявлений острів з однією мешканкою

Острови вважаються спірними.



81-річна кореянка Кім Сін Йол залишилася єдиною жителькою островів Лианкур, розташованих у західній частині Японського моря.

Жінка оселилася на островах разом з чоловіком в 1991 році. Їх перебування оцінювалося Південною Кореєю «як символ суверенітету Сеула над островами». Восени минулого року чоловік помер, і тепер кореянка залишається єдиною жителькою спірних територій.

Відзначається, що крім єдиної мешканки на островах перебувають близько 40 корейських службовців, які обслуговують маяк і стежать за порядком. Проте вони знаходяться тут не круглий рік.

Кім Сін Йол вже оголосила, що переїжджати з островів не має наміру, оскільки тутешня життя її розслабляє. Щоправда, наразі вона гостює у дочки з-за ремонту будинку.

Острови Лианкур були захоплені Токіо після Російсько-японської війни 1904-1905 років. Потім вся територія Кореї була приєднана до 1945 року, коли Японія зазнала поразки у Другій світовій війні. У Південній Кореї вважають, що тоді ж Лианкур перейшли до них, але в Токіо з ними не згодні. У 2012 році острови відвідав південнокорейський президент Лі Мен Бак, після чого Японія відкликала свого посла з Сеула.