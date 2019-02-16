У Парижі протестувальники заблокували Єлисейські поля

Поліцію привели в особливий режим.



Учасники руху “жовтих жилетах” збираються в районі Тріумфальної арки в центрі Парижа і перекрили рух по Єлисейським полям напередодні 14-й за рахунком суботньої маніфестації.

Учасники протесту в Парижі скандували: “Еммануель Макрон, ми прийдемо за тобою до тебе”.

Серйозних сутичок з поліцією поки не відзначено, але акція проходить під наглядом посилених підрозділів жандармерії.

Після трьох місяців щотижневих протестних дій “жовті жилети” мають намір продовжувати висувати в суботу свої багатосторонні вимоги, а також планують проведення акцій в неділю.

Нагадаємо, що “жовті жилети” проводять акції протесту по суботах, починаючи з 17 листопада 2018 року. Спочатку вони протестували проти зростання цін і податків, а згодом акція перетворилася у вираз невдоволення політикою уряду, який не прагне, на їхню думку, вирішувати матеріальні проблеми пересічних громадян.