У Тбілісі десятки студентів оголосили голодування

Акція проходить біля кабінету ректора.



20 студентів школи бізнесу Державного університету Іллі в Грузії продовжують голодування з вимогою відставки ректора вузу Гігі Зедания. Акція проходить біля кабінету ректора. За заявою учасників акції протесту, в понеділок представники університету та студенти зберуться у форматі робочої групи обговорять поточні процеси.

“Сьогодні до нас приходив ректор, побажав успіху, сказав, що якщо знадобиться технічна допомога, він з нами. Однак, на жаль, підтримки у зв’язку з голодуванням від нього ми не отримали. Він сказав нам, що добре, якщо буде створена робоча група. Ми не ведемо себе, як примхливі діти і згодні з цією пропозицією, йдемо на поступку і йдемо на переговори, якщо це не буде нав’язування того ж наративу і якщо думка студентів буде враховано. Відповідно, ми чекаємо понеділка, але голодування не припиняємо. До нас також приходив Георгій Кадагидзе і порадив припинити голодування, але, незважаючи на велику повагу до нього, ми її продовжимо”, – сказав один з учасників голодування, студент 3 курсу Гігі Нозадзе.

Частина студентів Державного університету Іллі проводить акцію з вимогою відновити на посаді Георгія Кадагидзе і повернути школі бізнесу первинну назву. Дані вимоги студентів залишаються в силі. Частина студентів також просить міністра освіти Михайла Батіашвілі зацікавитися даним питанням і особисто вивчити протікають в університеті процеси, в тому числі, фінансову діяльність.