Активісти влаштували пекельний самосуд над садистом: українці заціпило від страху

Біля стін Дніпровського райсуду в Києві зоозахисники влаштували самосуд над чоловіком, який побив собаку.

15 лютого суд розглядав справу про знущання над собакою Ромашкою, яку безліч разів поспіль побили. У знущанні над собакою підозрюють Євгена Шкора. У цій справі було одне засідання, але Євген Шкор на нього не з’явився, тому захисники тварин навіть не уявляли, як він виглядає.

Варто зазначити, що коли суддя викликала підозрюваного, він вийшов просто з рядів, де сидів разом із захисниками тварин. За словами Шкора, у нього немає адвоката, тому засідання знову перенесли. Однак відразу на виході з суду зоозахисники напали на підозрюваного – облили його зеленкою і били по ногах. Зеленка потрапила на журналістів та операторів.

Слід зазначити, що собака перебуває в стабільному стані. На її лікування зібрали 60 тисяч гривень і вона вижила.