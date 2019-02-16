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Активісти влаштували пекельний самосуд над садистом: українці заціпило від страху

16.02.2019

Активисты устроили адский самосуд над живодером: украинцы онемели от страха

Біля стін Дніпровського райсуду в Києві зоозахисники влаштували самосуд над чоловіком, який побив собаку.Активисты устроили адский самосуд над живодером: украинцы онемели от страха

15 лютого суд розглядав справу про знущання над собакою Ромашкою, яку безліч разів поспіль побили. У знущанні над собакою підозрюють Євгена Шкора. У цій справі було одне засідання, але Євген Шкор на нього не з’явився, тому захисники тварин навіть не уявляли, як він виглядає.

Активисты устроили адский самосуд над живодером: украинцы онемели от страха

Варто зазначити, що коли суддя викликала підозрюваного, він вийшов просто з рядів, де сидів разом із захисниками тварин. За словами Шкора, у нього немає адвоката, тому засідання знову перенесли. Однак відразу на виході з суду зоозахисники напали на підозрюваного – облили його зеленкою і били по ногах. Зеленка потрапила на журналістів та операторів.

Слід зазначити, що собака перебуває в стабільному стані. На її лікування зібрали 60 тисяч гривень і вона вижила.

 

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