Я на стороні Порошенко, але Європа не буде переривати відносини з Росією — Меркель

Федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель вважає, що незважаючи на проблеми, які створює Росія для всього світу, її ізоляція не є припустимою.

Про це вона заявила під час панельної дискусії на конференції з безпеки, повідомляє з Мюнхена «Європейська правда».

Ангела Меркель підкреслила, що «після 2014 року відносини з РФ докорінно змінилися», маючи на увазі російську агресію проти України.

У той же час, вона вважає за необхідне зберігати не тільки діалог, але і «партнерство» з путінською Росією. «Геостратегічно Європа не має права переривати відносини з Росією», — підкреслила вона.

У своєму виступі, а також у відповідях на запитання Ангела Меркель кілька разів підтримала добудову нової гілки «Північного потоку», відкинувши критику цього рішення від партнерів.

«Звичайно, я на боці пана Петра Порошенка (у конфлікті з РФ — ред), але питання, пов’язані з «Північним потоком-2», також залишаються для мене важливими», — пояснила вона

«Російський газ залишиться російським газом, а Росія залишиться нашим партнером», — підкреслила канцлер.