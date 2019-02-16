У Сіднеї створили собачі “патрулі”

Австралійці вирішили прогнати чайок.



Спеціальні патрулі ввели в Сіднеї. Собаки полюють на нахабних чайок.

Чайки агресивні і заважають клієнтам прибережних ресторанів і кафе у Сіднейської опери. Знахабніли настільки, що сідали прямо на столи, намагаючись вкрасти їжу. Менеджери закладів і деякі відвідувачі постійно скаржилися навіть на мить не можна залишити тарілки. Замовлені страви після непроханих візитів, зрозуміло, доводилося міняти.

Собачий патруль виявився ефективним засобом відлякування чайок, і тепер буде працювати постійно.