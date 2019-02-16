Україна виявилася гірше сусідів за якістю життя

Україна посіла 62 місце з 71 в рейтингу “Якість життя країн-2019”, складеного сервіс Numbeo.

Україна посіла 62 місце в дослідженні “Якість життя країн-2019” (Quality of Life Index for Country 2019), який щороку складає сервіс Numbeo, опинившись нижче всіх сусідніх країн.

Згідно з дослідженням, перші три місця в рейтингу якості життя зайняли: Данія, Швейцарія та Фінляндія. Німеччина на 8-му, у свою чергу, Японія і США – на 12-му і 13-му місцях відповідно, а останнє, 71-е місце залишилося за Єгиптом.

Білорусь у рейтингу 2019 року займає 37-е місце. Для порівняння: сусідня Литва опинилася на 29-му, Латвія – на 34-му, а Польща – на 35-му місці.

У той же час Росія і Україна істотно відстають від Білорусі. Перша зайняла 59-е місце, а наша країна – 62-е.

Раніше Корреспондент.net розбирався, чому Київ у рейтингу комфортності міст світу видання Economist найбільшою мірою погіршив свої показники за останні п’ять років.