У США зробили важливу заяву по ракетному договором

У Росії є час, щоб повернутися до виконання договору.

США продовжують підтримувати діалог з Росією з контролю над озброєннями. Про це заявила в суботу заступник держсекретаря США з контролю над озброєннями і міжнародної безпеки Андреа Томпсон на Мюнхенській конференції з безпеки.

“В даний час ми обговорюємо подальші дії. У Росії є час, щоб повернутися до виконання договору (Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності, ДРСМД – Ред.)”, – сказала вона.

Томпсон також підкреслила, що, “за оцінками США”, немає ознак того, що “Росія може повернутися до дотримання ДРСМД”.

“Ми продовжуємо дотримуватися наші зобов’язання за договором”, – підкреслила заступник держсекретаря.

Раніше генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг заявив, що Північноатлантичний альянс повинен бути готовий до дій у новій реальності, при якій Росія розмістить значні ядерні військові потужності у своїх європейських кордонів.