В ЄС озвучать персональні санкції проти Росії

ЄС обговорять реальний план підтримки України.

У понеділок, 18 лютого, в ЄС обговорять введення персональних санкцій проти Російської Федерації. Про це заявив Міністр закордонних справ України Павло Клімкін перебуваючи в Мюнхені.

“Всі вже розуміють, що просто домовлятися про щось з Росією вже за визначенням неможливо. Це завершене з точки зору того, що потрібно вибудовувати чітку стратегію протидії. Зазвичай це санкції, вони дуже символічні. На засіданні міністерстві закордонних справ Європейського Союзу ви почуєте від Могерини персональні санкції”, – зазначив Клімкін.

Він зазначив, що на цьому засіданні ЄС обговорять реальний план підтримки України щодо окупованих територій Донецької, Луганської областей та Криму.

“Для мене головне, і я не жартую, що на цьому засіданні буде обговорюватися реальний цілеспрямований план по підтримці та українського Донбасу, і українського Півдня. Мій датський колега, після відвідування Маріуполя, буде готувати короткий відповідь і на основі цього почнеться внутрішнє обговорення і в Європейській комісії та в європейських структурах, що можна зробити дуже швидко, розуміючи ступінь російського втручання у вибори, при цьому на всіх рівнях і президентських, і місцевих, розуміючи, що РФ може маніпулювати і маніпулює виборами”, – додав міністр.

Він також зазначив, що будуть обговорюватися питання як підтримати Україну за рахунок інфраструктурних проектів та з допомогою проектів, спрямованих на розвиток людського капіталу.